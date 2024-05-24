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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

815 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية غدا|التعليم: سنطبق القانون على الغشاشين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024  بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غد السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية والتقييم النهائي، تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 :

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركز على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضو.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

 

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

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