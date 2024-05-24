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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي

غدًا، يستضيف النادي الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. يسعى المارد الأحمر للفوز والتتويج باللقب بعد تعادله سلبيًا في لقاء الذهاب بتونس.

ستنقل قناة تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة ومجانًا، لتمكين الجماهير من متابعة هذا اللقاء الحاسم.

يمكنكم التقاط القناة المجانية التي ستنقل المباراة عبر التردد الأرضي UHF32 أو التردد التماثلي UHF9.

يتطلع النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة لضمان تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه. في حالة التعادل السلبي، سيتم اللجوء إلى وقت إضافي، وقد يصل الأمر إلى ركلات الترجيح، بينما سيضمن أي تعادل إيجابي تتويج فريق الترجي باللقب.

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