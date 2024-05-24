عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبراء الأورام يؤكدون: السرطان لا يعني نهاية المريض ومعدلات الشفاء مرتفعة

صدى البلد

 في تصريحات هامة للأطباء الرائدين في مجال علاج الأورام بمصر، أكد كل من الدكتور  محمد عبد الله، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب - جامعة القاهرة، والدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب - جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان  أن السرطان ليس حكماً بالموت، وأن معدلات الشفاء من هذا المرض قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

 

وقال الدكتور  محمد عبد الله: "هناك مفاهيم خاطئة كثيرة عن السرطان، بأنه مرض بلا علاج وأنه ينهي حياة الإنسان، لكن هذه ليست الحقيقة. فإذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، يمكن التعامل معه بسهولة، وخلال ال 30 عاماً الماضية ، شهد المجال الطبى  تطوراً كبيراً في علاج هذا المرض."

من جانبه، قال الدكتور محسن مختار: "الوعي المجتمعي بأمراض السرطان قد ازداد كثيراً في مصر، والدولة المصرية لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بأورام الثدي.

 ونحن نعمل بالتعاون مع أطباء نفسيين لتأهيل المرضى نفسياً وماديًا، حيث أن المريض السرطاني يواجه تحديات نفسية  واجتماعية كبيرة."

وأضاف الدكتور عصام النجار المدير الطبى الإقليمى لفايزر  "للإعلام والصحافة دور كبير في نشر الوعي حول السرطان، ومساعدة المرضى على التعامل مع هذا المرض بشكل إيجابي.

 وأضاف : نحن ندعو جميع أفراد المجتمع للتكاتف والتضامن مع مرضى السرطان لمساندتهم في هذه المرحلة الصعبة."

وختم المتحدثون بالقول: "هناك الكثير من مرضى السرطان الذين نجحوا في التغلب على هذا المرض، ويحاولون أن يكونوا سفراء للمساعدة في نشر الوعي والدعم للآخرين المصابين."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

العريس من خارج الوسط الفني.. تفاصيل وموعد حفل زفاف ياسمين رئيس| خاص

هجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني ضد قوات تركية في دهوك العراقية

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-