خبراء الأورام يؤكدون: السرطان لا يعني نهاية المريض ومعدلات الشفاء مرتفعة

في تصريحات هامة للأطباء الرائدين في مجال علاج الأورام بمصر، أكد كل من الدكتور محمد عبد الله، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب - جامعة القاهرة، والدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب - جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان أن السرطان ليس حكماً بالموت، وأن معدلات الشفاء من هذا المرض قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبد الله: "هناك مفاهيم خاطئة كثيرة عن السرطان، بأنه مرض بلا علاج وأنه ينهي حياة الإنسان، لكن هذه ليست الحقيقة. فإذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، يمكن التعامل معه بسهولة، وخلال ال 30 عاماً الماضية ، شهد المجال الطبى تطوراً كبيراً في علاج هذا المرض."

من جانبه، قال الدكتور محسن مختار: "الوعي المجتمعي بأمراض السرطان قد ازداد كثيراً في مصر، والدولة المصرية لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بأورام الثدي.

ونحن نعمل بالتعاون مع أطباء نفسيين لتأهيل المرضى نفسياً وماديًا، حيث أن المريض السرطاني يواجه تحديات نفسية واجتماعية كبيرة."

وأضاف الدكتور عصام النجار المدير الطبى الإقليمى لفايزر "للإعلام والصحافة دور كبير في نشر الوعي حول السرطان، ومساعدة المرضى على التعامل مع هذا المرض بشكل إيجابي.

وأضاف : نحن ندعو جميع أفراد المجتمع للتكاتف والتضامن مع مرضى السرطان لمساندتهم في هذه المرحلة الصعبة."

وختم المتحدثون بالقول: "هناك الكثير من مرضى السرطان الذين نجحوا في التغلب على هذا المرض، ويحاولون أن يكونوا سفراء للمساعدة في نشر الوعي والدعم للآخرين المصابين."