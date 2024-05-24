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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: التشكيك في وساطة مصر بالمفاوضات يقوض التوصل لهدنة بغزة

عصام الرتمي
عصام الرتمي

أكد  عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن التقارير التي تحاول التشكيك في وساطة مصر بشأن مفاوضات الهدنة، يشوبها شبهة المؤامرة والرغبة في تنحية مصر عن دورها الساعية نحوه، والمتمثل في إحلال السلام في المنطقة، وعودة الاستقرار الغائب بسبب طيش الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأن تقرير cnn يظهر أن بعض الأطراف لا ترغب في ممارسة مصر هذا الدور.

وقال "الرتمي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن التقرير الذي تم نشره ويتضمن تشكيكًا وادعاءاتها لمصر حول مراوغاتها في مقترح الهدنة، هو تكليل لتغطيها الازدواجية التي تتبعها منذ أن بدأ العدوان على غزة، حيث تتسم دائما بالانحياز إلى الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وأي طرف داعم لها.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن تقرير CNN لم يعد فقط تشكيكًا في دور مصر المحوري من أجل التوسط إلى قرار بإنهاء تلك الحرب، بل هو بمثابة تقويض للمحاولات التي تبذلها القاهرة من أجل وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يصادر على مصر هذا الموقف التاريخي، الذي يعد أحد الثوابت المصرية.

ولفت عصام الرتمي، إلى أن الدولة المصرية لن تلتف إلى هذه المحاولات التي تشكك في جهودها، وسوف تواصل دورها الساعي إلى إحلال السلام.

عصام الرتمي حماه الوطن الهدنة CNN

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