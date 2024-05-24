حسام موافي: 15 درجة لتحديد الغيبوبة .. وهذه لا يستفيق منها الإنسان

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك أنواع عدة للفيروسات، منها فيروس كورونا وهو التهاب فيروسي في الرئة، والحزام الناري هو التهاب فيروس تحت الجلد، وفيروس سي التهاب فيروسي كبدي.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلتهاب فيروس المخ من الفيروسات التي تؤدي إلى غيبوبة وإن التشخيص أهم شيء في الغيبوبة؛ للتعامل الجيد معها بدقة .

وتابع حسام موافي: هناك 15 درجة لتحديد الغيبوبة بها والغيبوبة التامة هي درجة 3 من 15، والتي لا يستفيق منها المريض، منوها أن نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى غيبوبة بسبب نقص الطاقة وخاصة في الشتاء.

البرودة

وحول غيبوبة البرودة.. استكمل قائلا: «تكون في المناطق الثلجية -15، -20، وفي مصر ظهرت حالة واحدة فقط حينما حبس عامل بإحدى ثلاجات مطعم مشهور وتجمد وتوفي بسبب تدفئة أصدقاءه له، وعلاج غيبوبة البرودة بالمحاليل أولا، ثم التدفئة ثانيا، حتى لا يتوفى».



