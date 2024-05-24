الوفد يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على رفح الفلسطينية

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان علي مدينة رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان.

وقال يمامة في بيان له عقب صدور الحكم إن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني من قبل إسرائيل.

وأضاف رئيس الوفد أنه كان يتمني أن يشمل الحكم كامل أراضي قطاع غزة ولكنه البداية لوقف هذا العدوان علي الأشقاء الفلسطينيين.