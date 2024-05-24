إثيوبيا: عودة 27 ألف مواطن من السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن أكثر من 27 ألف مواطن كانوا محتجزين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية قد تمت إعادتهم إلى وطنهم منذ أبريل 2024.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها أن جهود الإعادة هذه تعد جزءًا من خطة الحكومة الأكبر لتسهيل عودة حوالي 70 ألف إثيوبي تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية. ويتم تنفيذ الخطة على مراحل، حيث تستخدم المرحلة الثالثة الحالية 12 رحلة أسبوعية لنقل الأفراد إلى إثيوبيا، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية.

وقال نبيو تيدلا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أنه بعد أربعة أشهر من العمليات، أكملت اللجنة الوطنية المشرفة على عملية الإعادة إلى الوطن 35 بالمائة من العودة المخطط لها لـ 70 ألف مهاجر وتتواصل الجهود لتحقيق هدف الإعادة الكاملة إلى الوطن.

وسلط المتحدث الضوء كذلك على النهج الدبلوماسي "الموجه نحو المواطن" باعتباره القوة الدافعة وراء مبادرة إعادة الإثيوبيين المحتجزين في الخارج.