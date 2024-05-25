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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سامح الصريطي في رسالة مؤثرة عن الراحل أشرف عبد الغفور: دائما معانا

صدى البلد

أعرب الفنان سامح الصريطي عن حزنة الشديد لفقدان الراحل أشرف عبد الغفور، و قال في تصريحات خاصة لـ صدي البلد مع الإعلامية أوركيد سامي : الاستاذ الكبير ، الفنان الكبير ، الاخ الكبير أشرف عبد الغفور إنسان عظيم و متواضع ، استاذ اللغه العربية بارع في العمل

و تابع سامح الصريطي : الفنان أشرف عبد الغفور أبو  الهول لا يتكلم و لكن يعمل فقط

و اختتم علي المستوي الإنساني: صاحب واجب و متواضع و خلوق وأخ عظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة ، خالص العزاء للأسرة

وحضر عدد كبير من الفنانين خلال حفل تكريم الراحل أشرف عبد الغفور ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، النجمة ريهام عبد الغفور، المخرج خالد جلال، والفنانون محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي.

 

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كلاً منهما عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.

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Screenshot_2024-05-25-05-46-23-14
سامح الصريطي أشرف عبد الغفور

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