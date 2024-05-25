عملة الإثير Ether تتراجع وتسجل مكاسب أسبوعة 20% وأفضل أداء منذ عام

انخفضت عملة الإثير Ether المشفرة خلال التعاملات، حتى بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تغيير بعض الإجراءات بما سيمهد الطريق بالسماح للصناديق المتداولة في البورصة بالاستثمار في العملة المشفرة والاحتفاظ بها.

وانخفض سعر الإيثر أكثر من 1% خلال آخر 24 ساعة إلى حوالي 3741.11 دولار، متمسكاً بمكاسبه الأسبوعية البالغة 20% متجهاً لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام.

قالت الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة تداول المشتقات اللامركزية SynFutures، راشيل لين: "يبدو سلوك السوق اليوم أشبه بتوقف مؤقت حيث يستوعب المستثمرون المكاسب الأخيرة ويقيمون تأثير العوامل الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك عمليات البيع الأخيرة لأسعار الفائدة"، بحسب شبكة CNBC.

وأضافت: "من المحتمل أن يعكس هذا التوقف أيضاً نهجاً حذراً نظراً لعدم اليقين المستمر بشأن الجدول الزمني للموافقات التنظيمية".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة Coinbase لتداول العملات المشفرة، وهي المستفيد المحتمل من صناديق الاستثمار المتداولة للإيثر، بأكثر من 8%، في حين ارتفعت أسهم Robinhood بنسبة 4%.

في حين أن كلا الشركتين تتيحان تداول العملات المشفرة، يمكن أن تستفيد Coinbase بشكل أكبر من إتاحة صناديق الاستثمار المتداولة للإيثر لأنها تقدم عدداً كبيراً من خدمات العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك الحضانة والرهن العقاري، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من الأصول القابلة للتداول.

قد تكون حركة الأسعار الفاترة للإثير بسبب تسعير المستثمرين لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ارتفعت العملة بأكثر من 20% على مدى يومين، حيث تغيرت توقعات موافقة الهيئة على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بشكل مفاجئ.

كان الإجماع السابق هو أنه من غير المرجح أن تعطي الهيئة الضوء الأخضر لهذه الصناديق، وهو عكس ما حدث في الأسابيع التي سبقت الموافقات على صناديق عملة البتكوين المتداولة، حينما أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تعمل بنشاط مع مصدري الصناديق.