عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عملة الإثير Ether تتراجع وتسجل مكاسب أسبوعة 20% وأفضل أداء منذ عام

صدى البلد

انخفضت عملة الإثير Ether المشفرة خلال التعاملات، حتى بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تغيير بعض الإجراءات بما سيمهد الطريق بالسماح للصناديق المتداولة في البورصة بالاستثمار في العملة المشفرة والاحتفاظ بها.

وانخفض سعر الإيثر أكثر من 1% خلال آخر 24 ساعة إلى حوالي 3741.11 دولار، متمسكاً بمكاسبه الأسبوعية البالغة 20% متجهاً لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام.

قالت الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة تداول المشتقات اللامركزية SynFutures، راشيل لين: "يبدو سلوك السوق اليوم أشبه بتوقف مؤقت حيث يستوعب المستثمرون المكاسب الأخيرة ويقيمون تأثير العوامل الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك عمليات البيع الأخيرة لأسعار الفائدة"، بحسب شبكة CNBC.

وأضافت: "من المحتمل أن يعكس هذا التوقف أيضاً نهجاً حذراً نظراً لعدم اليقين المستمر بشأن الجدول الزمني للموافقات التنظيمية".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة Coinbase لتداول العملات المشفرة، وهي المستفيد المحتمل من صناديق الاستثمار المتداولة للإيثر، بأكثر من 8%، في حين ارتفعت أسهم Robinhood بنسبة 4%.

في حين أن كلا الشركتين تتيحان تداول العملات المشفرة، يمكن أن تستفيد Coinbase بشكل أكبر من إتاحة صناديق الاستثمار المتداولة للإيثر لأنها تقدم عدداً كبيراً من خدمات العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك الحضانة والرهن العقاري، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من الأصول القابلة للتداول. 

قد تكون حركة الأسعار الفاترة للإثير بسبب تسعير المستثمرين لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ارتفعت العملة بأكثر من 20% على مدى يومين، حيث تغيرت توقعات موافقة الهيئة على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بشكل مفاجئ.

كان الإجماع السابق هو أنه من غير المرجح أن تعطي الهيئة الضوء الأخضر لهذه الصناديق، وهو عكس ما حدث في الأسابيع التي سبقت الموافقات على صناديق عملة البتكوين المتداولة، حينما أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تعمل بنشاط مع مصدري الصناديق.

استثمار الاوراق المالية البورصات البتكوين العملات المشفرة العملات تداول العملات المشفرة هيئة الأوراق المالية الإثير Ether

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سفاح التجمع|من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

تطبق أول يونيو 2024.. 5 معلومات عن منظومة التموين الجديدة

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات يونيو 2024.. أماكن وطرق الصرف

بوريل: أوامر العدل الدولية لـ إسرائيل ملزمة ويجب تنفيذها

مسئولة أممية: إسرائيل كثفت هجماتها على رفح بعد قرار الجنائية الدولية

طلاب أمريكيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة

الصحفيين تعلن جدول العيادات الخارجية خلال الأسبوع الجاري بمشاركة 10 أطباء

سفير فلسطين بتونس: مصر هي بوصلة العالم تجاه قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة تكشف عن خسارة وزن شيماء سيف بعد العملية|شاهد

لأول مرة.. أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

طريقة عمل فطيرة الدجاج| بمذاق لا يقاوم

ساعد ابنك للتغلب على الخوف من امتحانات الثانوية العامة| نصائح مهمة

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-