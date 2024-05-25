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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: 20 صاروخا أطلق على شمال إسرائيل وتعاملنا معها

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 25 مايو 2024 أن 20 صاروخا أطلقت على شمال إسرائيل من جنوب لبنان مما أدى إلى وقوع أضرار، دون وقوع إصابات.

وأوضح جيش الاحتلال أن القصف كان في منتصف ليل الجمعة، على بلدتي منارة ودوفيف، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، زعن جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت "هدفًا جويًا مشبوهًا" فوق بلدة ديشون الشمالية، وهو ثاني اعتراض من نوعه خلال اليوم.

وجاء القصف بعد أن قصفت طائرات مقاتلة العديد من المباني التي يستخدمها حزب الله في مناطق الصوانة والرامية بجنوب لبنان، وغيرها من البنية التحتية في يارون؛ وأضاف الجيش أن طائرة بدون طيار أصابت مجموعة من عناصر حزب الله في حنين

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مبنى آخر يستخدمه حزب الله في ميس الجبل.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تهاجم القوات التي يقودها حزب الله بلدات إسرائيلية ومواقع عسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، حيث تقول الجماعة إنها تفعل ذلك لدعم غزة وسط الحرب هناك التي بدأت مع حركة حماس.

وحتى الآن، أسفرت المناوشات على الحدود عن مقتل 10 مدنيين على الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل 14 جنديًا وجنود احتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي كما وقعت عدة هجمات من سوريا دون وقوع إصابات.

وقد أعلن حزب الله أسماء 313 عضوا قتلوا على يد إسرائيل خلال المناوشات المستمرة، معظمهم في لبنان ولكن بعضهم أيضا في سوريا وفي لبنان، قُتل 61 ناشطاً من حزب الله وجندي لبناني وعشرات المدنيين.

وأثارت أعمال العنف مخاوف من صراع شامل بين حزب الله وإسرائيل، اللتين خاضتا الحرب آخر مرة في عام 2006.

جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال إسرائيل جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي الدفاعات الجوية الإسرائيلية بلدة ديشون الشمالية حزب الله

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