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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفكر اقتصادي: اجتماع بعد قمة البحرين لمناقشة التكامل العربي واستدامة التنمية

منجي بدر
منجي بدر

أكد الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي،  أهمية التكامل الاقتصادي العربي خلال جلسة نقاشية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدي البلد".

وقال بدر إن هناك اجتماعًا هامًا ينعقد بعد جلسة قمة البحرين في 16 مايو، حيث ستناقش توصيات تعزيز التكامل الاقتصادي العربي. وأوضح أن اجتماعًا آخر جرى في أبو ظبي حول استدامة التنمية الدولية، وشدد على أهمية الاستثمارات البينية بين الدول العربية.

وأشار بدر إلى فوز مصر بجائزة أفضل دولة لجذب الاستثمارات الأجنبية للعام السادس على التوالي، مؤكدًا دور المؤسسات المالية في تعزيز التجارة البينية ودعم القطاع الخاص.

وتحدث الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، عن اجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة، حضره وزراء المالية والاقتصاد والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة سياسات تشجيع الاستثمارات البينية وتبسيط الإجراءات.

وأضاف بدر أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتسهيل الإجراءات لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي المهم.

 

صدى البلد التكامل الاقتصادي العربي قمة البحرين أبو ظبي مصر جذب الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد

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