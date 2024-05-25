نهائي دوري أبطال افريقيا.. حكم المباراة وش السعد على الأهلي

يعتبر الحكم الكونغولي جان جاك ندالا فأل خير على النادي الأهلي في البطولات الإفريقية، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيينه حكماً لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي يسعى للقب الإفريقي الثاني عشر

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور في مواجهة فريق باب سويقة.

طاقم التحكيم للمباراة

يتواجد جان جاك ندالا كحكم للساحة في مباراة الأهلي والترجي، ويعاونه كل من سورو فاتسواني من ليسوتو كحكم مساعد أول، وسايدو تياما من بوركينا فاسو كحكم مساعد ثانٍ، والحكم الرابع الحاجي محمد من تشاد، وعلى تقنية الفيديو، يتولى الجزائري لحلو بن براهيم المهمة، بمساعدة الغاني دانيال لاريا نيي آي والسوداني محمد عبدالله إبراهيم.

سجل ندالا مع الأهلي في البطولات الإفريقية

أدار جان جاك ندالا خمس مباريات للأهلي في المسابقات الإفريقية، حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة تحت إدارته:

دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2020: فوز الأهلي 1-0 على بلاتنيوم الزيمبابوي. ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020: فوز الأهلي 2-0 على صن داونز الجنوب إفريقي. السوبر الإفريقي 2021: تعادل 1-1 مع نهضة بركان المغربي، فاز الأهلي 6-5 بركلات الترجيح. ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022: فوز الأهلي 2-1 على الرجاء المغربي. ربع نهائي الدوري الإفريقي 2022: تعادل 1-1 مع سيمبا التنزاني، وتأهل الأهلي بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

أداء ندالا في الموسم الكروي 2023-2024

خلال الموسم الجاري 2023-2024، أدار الحكم الكونغولي 9 مباريات في مختلف المسابقات القارية، بما في ذلك كأس العالم للأندية، دوري أبطال إفريقيا، دوري السوبر الإفريقي، تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، وأشهر خلالها 32 بطاقة صفراء.

يتطلع الأهلي وجماهيره إلى أن يكون وجود الحكم جان جاك ندالا في مباراة الليلة بمثابة فأل خير، ليواصل الفريق الأحمر مسيرته الناجحة نحو التتويج باللقب الإفريقي.