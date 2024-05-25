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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تريد موسكو السلام في أوكرانيا؟.. سفير روسي يجيب

روديون ميروشنيك،
روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية

نظم المركز الثقافي الروسي في القاهرة “البيت الروسي” بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، اليوم السبت، مائدة مستديرة بعنوان “روسيا والنظام الدولي الجديد”، وذلك بحضور السفير روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، وعدد من المتخصصين في الشأن الروسي والإعلاميين والصحفيين، وبرعاية السفارة الروسية لدي القاهرة.

وخلال المائدة المستديرة، قال ميروشنيك، إن الغرب يزعم أن روسيا لا تريد التفاوض من أجل السلام، ونحن نثبت لهم عكس ذلك من خلال جولات المفاوضات التي تمت بالفعل لإحلال السلام مع أوكرانيا خلال السنوات الماضية، ومنها جولة جنيف للتفاوض بشأن دونباس، ولكن أوكرانيا لم توفي بالتعهدات.

وأضاف سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية: “كانت هناك أيضًا جولة نورمندي برعاية روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، وهم لم يكونوا على استعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حتى تولى زيلنيسكي رئاسة أوكرانيا وأفسد كل صيغ السلام”.

وتابع: “اليوم تظهر في الأجندة تصرفات أخرى تحت إشراف الغرب والولايات المتحدة، وما يخطط له الغرب من عقد قمة سويسرا لإقرار السلام في أوكرانيا بدون دعوة روسيا، فما الهدف من القمة بدون مشاركة روسيا، وهناك العديد من الدول التي رفضت المشاركة في هذه القمة”.  

واستعرض سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية صورًا توثق المعاناة التي عاشتها مناطق الحرب بسبب الصراع مع أوكرانيا، وذلك خلال شرحه لمعرض من الصور حول الضربات التي تعرضت لها المدن الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

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