برتوكول تعاون بين جامعتى المنصورة ومدينة السادات في مجال التدريب والتعليم الطبي

وقع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، برتوكول تعاون مع الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات للتعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي خاصةً في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب والتمريض في المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

جاء ذلك على هامش انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

أعلن الدكتور شريف خاطر بأن البروتوكول يأتي في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات، موضحا ان جامعة المنصورة تمتلك إمكانيات مادية وبشرية هائلة فضلا عن توافر الكوادر الطبية المتميزة و تضم ١٠ من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والتي تقدم خدمات طبية وتدريبية و بحث متميز وتحظي بسمعة عالمية.

أشار الى أن البرتوكول يأتي في إطار إثراء العلمية التعليمية والبحث العلمي و تحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب كلية الطب البشرى والتمريض، في المجالات التطبيقية والبحثية وتدريب الطلاب، لتحقيق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية في مصر .

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