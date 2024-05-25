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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهرات بعدد من مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

خرج آلاف المتظاهرين في العديد من مدن وعواصم العالمية، اليوم السبت، للاحتجاج والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المدن والعواصم التي شهدت تظاهرات: العاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الكورية الجنوبية سول، ومدينتي فولفسبورغ وبريمين في ألمانيا، وميلانو الإيطالية، ومانشستر وبرمنغهام في بريطانيا، ومالمو السويدية، وكيب تاون في جنوب أفريقيا.

وبحسب وسائل الإعلام المختلفة فأن الاحتجاجات تأتي دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، منددين بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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