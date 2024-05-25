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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الملا: شبكة أنابيب البترول شرايين تنمية في مختلف محافظات مصر

صدى البلد

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  بتفقد مشروعات أجهزة القياس الآلى لشبكة خطوط شركة أنابيب البترول ، وخلال الجولة أكد الملا على أن شبكة أنابيب البترول تعد شرايين التنمية التى تمتد من شمال إلى جنوب مصر ، ولها دور حيوى فى نقل الزيت الخام من أماكن الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى المستودعات وأماكن الاستهلاك ، لافتاً إلى أهمية استخدام برامج التحول الرقمى فى منظومة نقل الزيت الخام والمنتجات للتحكم فى سرعة تدفيع المنتج وإحكام الرقابة والتحكم على الخطوط ، مما يسهل فى اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب .

وخلال الجولة قام المهندس نبوى محمود رئيس الشركة بعرض توضيحى حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع من خلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل اطوالها إلى ٦٣٠٠ كم تمتد بين جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى ٦٦ محطة تدفيع و١٥٥ مستودعات تخزين الخام والمنتجات البترولية ، واوضح أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عمليات التدفيع والتخزين بالمحطات ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الأمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار ، بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات ، مشيراً إلى انه تم توريد وتركيب اجهزة القياس الآلى لمنسوب المستودعات بنظام RTG على كافة مستودعات الشركة ، كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط ، حيث تم الانتهاء من تركيب ٧٧ جهاز على ١٠ خطوط كمرحلة الاولى.

*افتتاح المرحلة الاولى لغرفة التحكم والمراقبة SCADA بشركة انابيب البترول* 

وعلى هامش الزيارة ، قام المهندس طارق الملا بافتتاح المرحلة الاولى لغرفة التحكم والمراقبة (الاسكادا ) بشركة أنابيب البترول ، والتى شملت إنشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن أى تسريبات بالخطوط (١٠ خطوط كمرحلة أولى).


وعقب الافتتاح، أوضح الملا أهمية هذا المشروع الذي يأتى على غرار نظام الاسكادا بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، حيث يهدف إلى تحقيق اقصى درجات  التأمين والتحكم وتدقيق البيانات فى منظومة نقل الزيت الخام من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومن ثم نقل المنتجات البترولية إلى أماكن التوزيع والاستهلاك.

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركة أنابيب البترول التحول الرقمي

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