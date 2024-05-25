احذر.. مادة مسرطنة على مقاعد سيارتك تهدد الحياة

أشارت دراسة نُشرت في 7 مايو في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية إلى أن مثبطات اللهب المستخدمة في الأسطح الداخلية للسيارات يمكن أن تلوث هواء المقصورة بالمواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان.

اكتشف الباحثون وجود مواد مسرطنة ومثبطات اللهب في رغوة المقاعد في معظم السيارات التي اختبروها، حيث شملت الدراسة 101 سيارة شخصية تم تصنيعها بين عامي 2015 و2022.

بالإضافة إلى ذلك، وُجدت نفس هذه المواد الكيميائية في الهواء داخل السيارة.

تاريخ مثبطات اللهب في السيارات

تم إدخال مثبطات اللهب إلى السيارات منذ عام 1971 بناءً على طلب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) لإبطاء انتشار الحرائق المحتملة.

ومع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أنها ليست فعالة دائمًا، وتظهر الدراسة الجديدة تأثيرًا جانبيًا كبيرًا: الاستنشاق المنتظم للمواد الكيميائية الخطرة من قبل السائقين والركاب.

تقول ليديا جاهل، عالمة بارزة في معهد سياسة العلوم الخضراء في بيركلي، كاليفورنيا، والتي شاركت في تأليف الدراسة: "إن معايير السلامة التي عفا عليها الزمن والتي من المفترض أن تحمي سلامتنا تؤدي إلى التعرض للمواد الكيميائية الضارة".

ألهمت هذه الدراسة دراسة سابقة أجريت عام 2020 والتي وجدت أن طلاب الجامعات الذين لديهم رحلات طويلة تعرضوا لكميات أعلى من فوسفات تريس (1،3-ثنائي كلورو-2-بروبيل) (TDCIPP)، وهي مادة مدرجة كمسرطنة في اقتراح كاليفورنيا رقم 65.

قامت جاهل وفريقها باختبار رغوة المقاعد وهواء المقصورة في أكثر من 100 سيارة تعمل بالكهرباء والغاز والهجين في 30 ولاية.

اكتشفوا أن 99% من المركبات تحتوي على مادة كيميائية مثبطة للهب تسمى فوسفات تريس (1-كلورو-آيزوبروبيل) (TCIPP)، والتي تخضع للتحقيق باعتبارها مادة مسرطنة محتملة.

كما ربط الباحثون بين TCIPP والقضايا الإنجابية في دراسات القوارض، وكذلك سرطانات الجهاز الهضمي في بعض الدراسات التي أجريت على البشر.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون مادة كيميائية أخرى مصنفة كمسرطنة وهي فوسفات تريس (2-كلورو إيثيل) (TCEP)، والتي ترتبط بمخاوف صحية عصبية وإنجابية.

تركيز المواد الكيميائية في الهواء

كان تركيز جزيئات الهواء الناتجة عن مثبطات الحريق أعلى بشكل ملحوظ في الصيف عنه في الشتاء. وبلغ متوسط مستويات TCIPP أربع مرات أعلى من المواد الكيميائية الأخرى خلال أشهر الشتاء وأعلى تسع مرات في الصيف.

تأثير المواد الكيميائية على الصحة

وفقًا للدكتور مايكل ليفين، أستاذ مشارك في طب الطوارئ بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، فإن هناك نقصًا في المعلومات الكافية لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر استنشاق هذه المواد الكيميائية على الصحة.

ويشير إلى أن مجرد وجود مادة مسرطنة لا يعني بالضرورة أنها ستسبب السرطان عند المستويات التي يتعرض لها الأشخاص في سياراتهم.

يجب أخذ إجمالي التعرض مدى الحياة في الاعتبار قبل تحديد خطورة المادة، وليس لدينا هذه المعلومات من الدراسة الحالية.

وأضاف ليفين أن بعض مثبطات اللهب التي تم العثور عليها تخضع للتحقيق فقط لكونها مسرطنة، مما يعني أنه لم يثبت بعد أنها تسبب ضررًا بشكل قاطع.

يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة في السيارات.

تقترح جاهل فتح النوافذ عند ركوب السيارة لأول مرة، خاصة في فصل الصيف، وإبقائها مفتوحة لبضع دقائق على الأقل.

أثناء الرحلات الطويلة، يُنصح بفتح النوافذ قليلاً كل بضع ساعات لتدفق الهواء النقي إلى المقصورة.

كما يُفضل تجنب تدوير هواء المقصورة ما لم تكن السيارة في منطقة بها حركة مرور كثيفة.

ردًا على الدراسة، أطلقت تقارير المستهلك عريضة لإلغاء لائحة NHTSA لعام 1971 التي تتطلب استخدام مثبطات اللهب، ووصفت القاعدة بأنها "قد عفا عليها الزمن".

يقول شون ديكرين، مدير خدمات الصحة والسلامة التشغيلية لرجال الإطفاء في الرابطة الدولية لرجال الإطفاء في واشنطن العاصمة، إن خطر التعرض للمواد المسرطنة يفوق فوائد مثبطات اللهب في حالة نشوب حريق.

ويشير إلى أن مثبطات اللهب لا تبطئ الحريق بمعدل يستحق التعرض للمواد الكيميائية على المدى الطويل، بل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم جودة الهواء عند احتراق الرغوة.

يدعو الباحثون NHTSA إلى تحديث معايير القابلية للاشتعال للمركبات لحماية السائقين والركاب من التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الأشخاص يستقلون السيارات بانتظام، وأن العمال في قطاع السيارات وسائقي سيارات الأجرة والرحلات المشتركة لديهم تعرض أكبر لهذه المواد الكيميائية.

تشمل مثبطات اللهب مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية التي تُضاف إلى المواد لتقليل قابليتها للاشتعال.

من بين أكثر مثبطات اللهب شيوعًا المستخدمة في السيارات هي المركبات القائمة على الفوسفور والبروم، مثل الفوسفات والبرومين، التي تعمل عن طريق التفاعل مع اللهب لمنع أو تأخير انتشار النار.

لكن، تبين أن بعض هذه المثبطات قد تكون سامة بطرق أخرى. عند تعرضها للحرارة، يمكن أن تتحلل هذه المواد الكيميائية وتطلق مواد ضارة يمكن أن تدخل الجسم عبر الاستنشاق أو اللمس.

خطوات الصناعة للتقليل من المخاطر

في ضوء هذه النتائج، بدأت بعض شركات صناعة السيارات في البحث عن بدائل أكثر أمانًا لمثبطات اللهب التقليدية.

تشمل البدائل المحتملة المواد المستدامة مثل الألياف النباتية أو المركبات الكيميائية التي لا تتحلل إلى مواد ضارة عند التعرض للحرارة.

تضغط مجموعات حماية المستهلك والبيئة من أجل تحديث التشريعات والتوجيهات المتعلقة باستخدام مثبطات اللهب في السيارات.

تطالب هذه المجموعات بوضع معايير جديدة تأخذ في الاعتبار ليس فقط الحماية من الحرائق، ولكن أيضًا الآثار الصحية طويلة الأمد للتعرض للمواد الكيميائية.

إضافة إلى ذلك، تدعو هذه المجموعات إلى زيادة الشفافية من قبل الشركات المصنعة حول المواد الكيميائية المستخدمة في منتجاتها وإجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيراتها الصحية.

في النهاية، تعد الدراسة الجديدة خطوة هامة نحو فهم أفضل للتأثيرات الصحية المحتملة لمثبطات اللهب في السيارات.

ومع استمرار البحث، يمكن أن تؤدي هذه المعرفة إلى تحسينات في تصميم السيارات تجعلها أكثر أمانًا للسائقين والركاب على حد سواء.

من المهم أن يكون المستهلكون على دراية بالمواد التي قد يتعرضون لها بشكل يومي وأن يتخذوا الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم من المخاطر الصحية المحتملة.