خالد مرتجي : فوز الأهلي بلقب أفريقيا للمرة الـ12 تقشعرّ له الأبدان

هنأ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي بمناسبة فوز الأهلي بلقب أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وقال مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك لجماهير مصر والنادي الأهلي والنادي الأهلي بيفرح شعب مصر دائما".

وأضاف" فوز الأهلي بلقب افريقيا للمرة الـ 12 تقشعر له الأبدان".

وتابع خالد مرتجي :" النادي الأهلي كان بيلاعب فريق كبير ومحترم ومباراة اليوم كانت صعبة جدا لكن استطعنا تحقيق اللقب ".

واكمل خالد مرتجي :" أوجه الشكر للتنظيم المحترم الخاص بالنادي الأهلي وكل قيادات الدولة لم تدخر جهدا لإظهار مصر بهذا الشكل الراقي".