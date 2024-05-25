شرفتوا اللعبة.. إيهاب فهمي يهنئ الأهلي بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا

هنأ الفنان إبهاب فهمي فريق الأهلي بعد فوزه بمباراة نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إيهاب فهمي من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “شرفتوا اللعبة وقفلتوا اللعبة وفرحتوا شعب مصر فى انتظار كل البطولات يا أبطال”.

وفى وقت لاحق ، كشف الفنان إيهاب فهمي مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن تفاصيل حفل تكريم الموسيقار عمار الشريعي المقرر إقامته يوم 29 مايو 2024.

وقال الفنان إيهاب فهمي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا رامز، والإعلامي شريف نور الدين والإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد: «دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية توثيق أعمال كل نجومنا وأستاذتنا بالمسرح والفنون الشعبية».

وتابع: «أن حفل تكريم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، يتضمن تقديم الفرقة الخاصة بالمركز حفلة مشتركة مع فرقة أعز الناس يقودها المايسترو ماجد سرور، ويضم الحفل مفاجآت كبرى ومشاركة علي الحجار وهدى عمار بجانب كوكبة كبيرة من النجوم على خشبة المسرح القومي».

وأشار الفنان إيهاب فهمي مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إلى أن حفل تكريم عمار الشريعي يُذكر البعض من الأجيال الجديدة من هو عمار الشريعي وكيف أثر في تاريخ الموسيقى.

وأكد أن الحفل سيكون بدون تذاكر، فهو دعوة عامة للحضور من أجل الاستمتاع بموسيقى عمار الشريعي، لافتًا إلى حضور مجموعة من المشاهير ونجوم الفن والغناء والإعلاميين.

وتحدث إيهاب فهمي عن أعمال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قائلًا: «نعتمد قاعدة توثيق تواريخ وذكرى الفنانين من خلال الصفحة الرسمية للمركز بموقع فيس بوك».

وكشف الفنان إيهاب فهمي أعماله الجديدة، حيث يصور حاليًا مسلسل أزمة ثقة من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف أحمد صبحي ومن المقرر عرضه ضمن موسم «أوف سيزون».