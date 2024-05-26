رئيس جامعة كفر الشيخ: مستشفى الطوارئ فخر الجامعات المصرية.. فيديو

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة اليوم استقبلت وزير التعليم العالي وأعضاء من مجلس الجامعات، ومحافظ كفر الشيخ، وكان يوما جميلا في رحاب الجامعة، وبدأت الجولة التفقدية بالمدينة الطبية للجامعة .

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجولة التفقدية شملت مستشفى الطوارىء على مساحة 45 ألف متر، متابعا: "مستشفى طوارئ جامعة كفر الشيخ من اكبر مستشفيات الطوارئ في الجمهورية وفخر للجامعات المصرية ان يكون بها منظومة صحية بهذا المستوى".

واستطرد: الجولة التفقدية شملت زيارة مستشفى الأورام بسعة 76 سريرا .