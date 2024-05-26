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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رابطة النقاد الرياضيين: نثمن تصريحات الشناوي بتأكيد احترامه للصحافة المصرية

صدى البلد

تُثمن رابطة النقاد الرياضيين التصريحات التى أدلى بها محمد الشناوى كابتن النادى الأهلى فى المؤتمر الصحفي عقب نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتأكيده على احترامه الكامل للصحافة المصرية وكافة الصحفيين.

وأضافت الرابطة: يتفهم المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين جيدا ما قاله الشناوي عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حول الضغوط التي تعرض لها قبل النهائي أمام الترجى وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين. 

ويؤكد المكتب التنفيذي للرابطة أنه داعم لكل الأندية والمنتخبات المصرية ولم يكن يقصد التقليل من حارس الأهلي او غيره من اللاعبين؛ ولكنه يحرص دائمًا على أن تكون العلاقة بين الجميع قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.

- الأهلي الشناوي تصريحات الشناوي بطل افريقا

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