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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يلتقى وفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث تطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وفد الهيئة العربية للتصنيع

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود شحاتة مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظاً لأسيوط ومناقشة سبل ومجالات التعاون في تطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء هشام درويش وكيل الهيئة.


ورحب محافظ أسيوط بوفد الهيئة العربية للتصنيع، معلناً التنسيق والتعاون مع الهيئة فى تطوير معدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والاحياء وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة .


واستعرض المحافظ - خلال اللقاء – المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة ضمن منظومة إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات المحطات الوسيطة جمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، على مساحة 25 فدان، بتكلفة تبلغ 738 مليون جنيه للمرحلة الأولى.


كما بحث المحافظ سبل التعاون المشترك فى تطوير معدات المحافظة وبحث مقترحات التطوير وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وتحسين منظومة العمل.

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ووجه مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التهنئة للواء دكتور هشام أبو النصر بمناسبة تعيينه محافظاً لأسيوط، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه مثمناً جهوده في متابعة ودعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

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