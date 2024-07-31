الخارجية الألمانية تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط لخفض التصعيد

دعت وزارة الخارجية الألمانية الأطراف المنخرطة في الصراع لا سيما إيران إلى خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكان متحدث الحكومة الإسرائيلية، قد أكد أن إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد ينتج عن تصرفاتها وأنها ستستخدم كل الوسائل الضرورية لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية.



وأوضح متحدث الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله سيتحمل مسؤولية التصعيد في المناطق الشمالية وسنعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم، وسنعمل على إعادة المحتجزين في غزة دون إعاقة أهداف الحرب، والحرب لا تنتهي حتى تلبية أهدافنا كافة بإعادة جميع المحتجزين وإيقاف التهديدات ضد إسرائيل.