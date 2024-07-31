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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعقيبا على اغتيـ.ال هنية.. أبو الغيط: التصعيد الاسرائيلي يؤدي لانفجار إقليمي

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من مغبة التصعيد الاسرائيلي الخطير في المنطقة، معتبراً أن إسرائيل "تُمارس سياسة متهورة من دون تبصر بالعواقب الوخيمة التي يُمكن أن تطال الإقليم من جراء افعالها".

وشدد الأمين العام للجامعة على أن " الاغتيالات هي أفعال تخرج على القانون الدولي.. والقيام بها يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".

وتابع أبو الغيط ان "المجتمع الدولي مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون انفجار إقليمي شامل ستؤدي إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها".

كانت مصادر إيرانية، كشفت عن الطريقة التي جرى بها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام عن المصادر قولها إن "الاغتيال تم بصاروخ موجّه نحو جسد هنية مباشرة".

وأعلنت حركة "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر تليجرام إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

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