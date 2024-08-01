البرازيل تدين اغتيال إسماعيل هنية وتحذر من نزاع طويل الأمد بالشرق الأوسط

أدانت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الخميس اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

وحذرت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان لها، من دخول منطقة الشرق الأوسط في نزاع طويل لا يمكن التكهن بنتائجه في ظل المساعي لإحلال السلام بالشرق الأوسط.

كما وصفت الخارجية البرازيلية اغتيال إسماعيل هنية في طهران بالانتهاك الصارخ لسيادة إيران وسلامة أراضيها.

تحذير الحوثيين

أفادت مصادر تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إن رد محور المقاومة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ ـاس إسماعيل هنية في طهران، سيستهدف عمق نظام الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر ميليشيات الحوثي، وفقا لوكالة ايسنا الإيرانية، إن الرد لن يكون من الحوثيين فقط، بل سيتم بشكل منسق بين حركات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.

وأشارت المصادر الحوثية، إلى أن هذا الرد سيكون حرباً غير محدودة تستهدف عمق نظام الاحتلال الإسرائيلي وكل مصالح داعميه في المنطقة (القواعد الأمريكية).