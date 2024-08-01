طهران تودع إسماعيل هنية.. مراسم تشييع رسمية للقيادي في حمـ.اس|شاهد

كان إسماعيل هنية في زيارة إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد قبل أن تباغته في مقر إقامته فجر الأربعاء غارة صاروخية شنتها بحسب بعض التقارير أربع مقاتلات حربية أمريكية الصنع

جاء ذلك في تقريرعرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير، تقدم مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي صفوف المصلين في جنازة رسمية لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيـ.ل ومرافقه الخاص صباح الخميس في ضواحي العاصمة الإيرانية. وقد اتهمت السلطات الدولة العبرية بالوقوف وراء الاغتيال التي قد تشعل منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وأفاد التقرير، انه رغم عدم التبني الرسمي للعملية، فإن مكتب حكومة بنيامين نتنياهو قد نشر على منصة فيسبوك صورة لهنية كُتب عليها "Eliminated" وتعني باللغة العربية " تم التخلص منه". لكن سرعان ما تم حذف المنشور نظرا لحساسية المسألة.

وقد أقيمت مراسم الجنازة في جامعة طهران حيث تقدم مرشد الثورة جموع المصلين وإلى جانبه الرئيس الجديد مسعود بزشكيان. وبعد نهاية الصلاة، جاب نعشا اسماعيل هنية ومرافقه الشارع المؤدي لميدان أزادي في العاصمة الإيرانية وسط حضور شعبي حاشد.

وسيتم نقل جثمان القيادي في حمـ.اس إلى الدوحة حيث سيُوارى الثرى الجمعة هناك.

إسرائيل أخطأت باغتـ.ـيال إسماعيل هنية في بلدنا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يوضح أن رئيس البرلمان الإيراني، قال إن الحرب على غزة قضت على صورة إسرائيل التي لا تقهر، والعجز والضعف سبب الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل بشكل إجرامي.

وأوضح أن “استهداف إسرائيل للقادة والمجاهدين لن يؤثر في سير الأمور، ونؤكد على أقوال هنية بالسير في طريق الجهاد حتى تحرير القدس، وإسرائيل أخطأت باغتـ.ـيال إسماعيل هنية في بلدنا، وسنثأر لدمه”.



اغتـ.يال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ.اس في نبأ عاجل لها، أمس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان صادر أمس، الأربعاء: “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.