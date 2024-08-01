هل ترد إيران الآن على اغتيـ ال إسماعيل هنية؟.. مختار غباشي يوضح

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن إسرائيل أرادت الثأر من إيران بالتخلص من القيادي بالمقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية، لافتا إلى أن هنية كانت علاقته وطيدة بطهران.

وقال مختار غباشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم أحمد دياب ونهاد سمير إن إيران قد ترد على عملية اغتيال إسماعيل هنية وفق تطلعات جيوسياسية.

وأشار إلى أن إسرائيل فشلت في الوصول إلى مكان الأسرى المحتجزين مع حركة حماس؛ بسبب عدم وضوح أماكنهم داخل الأنفاق التي تخطت الـ700 كم تقريبا.