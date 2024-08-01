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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد اغتيـ ـالها إسماعيل هنية وفؤاد شكر.. أمريكا وبريطانيا تتخذان رد فعل قويًا ضد إسرائيل

بعد اغتيال هنية وشكر..
بعد اغتيال هنية وشكر.. رد فعل أمريكا وبريطانيا ضد إسرائيل

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اغتيال موسعة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية، ففي أقل من 24 ساعة أقدمت إسرائيل علي تنفيذ عمليتي اغتيال لفؤاد شكر، أحد أبرز قادة حزب الله اللبناني، وكذلك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى توتر الأوضاع وتصعيدها داخل منطقة الشرق الأوسط. 

اغتيـ ـال فؤاد شكر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء الموافق 30 يوليو عن شنه غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن مقتل فؤاد شكر القيادي والرجل الثاني في حزب الله اللبناني والمستشار العسكري لحسن نصر الله.

كما أسفرت الغارة عن وقوع العديد من الضحايا من المدنيين الأبرياء وكذلك تدمير عدد كبير من المباني والمنشئات العامة.

ولم يصرح حزب الله اللبناني بأي معلومات تفيد بمقتل فؤاد شكر من عدمه، ولكنها اكتفت بتأكيد ضربة إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية.

اغتيـ ـال إسماعيل هنية

بالإضافة إلى ذلك، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، داخل مقر إقامته في العاصمة طهران، وذلك عن طريق غارة جوية استهدفت منزله أسفرت أيضًا عن مقتل أحد حراس هنية الشخصيين.

وكان إسماعيل هنية متواجدًا في ايران لحضور حفل تنصيب مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني الجديد. 

إيران تتوعد 

أعلن مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني أن إيران ستدافع عن شرفها وكرامتها ووحدة أراضيها، وأن طهران ستجعل جيش الاحتلال الإسرائيلي يندم على ما فعله من اغتيال لإسماعيل هنية داخل طهران.

مندوب ايران لدى مجلس الأمن يتدخل

طالب مندوب إيران لدى مجلس الأمن أمير سعيد عرفاني بضرورة اتخاذ خطوات إيجابية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها، حيث أن الجرائم التي تقدم إسرائيل على ارتكابها تتطلب رد فعل فوري من المجتمع الدولي.

وأكد مندوب إيران لدى مجلس الأمن بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملياته في المنطقة بمساعدة استخباراتية من أمريكا. 

شركات طيران أمريكية وبريطانية ترد

وفي السياق، أعلنت عدد من الشركات الطيران الأمريكية والبريطانية عن توقف رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط توتر الأوضاع في المنطقة.

 فأعلنت شركة يونايتد الأمريكية عن توقف رحلاتها إلى إسرائيل حتي يوم 6 أغسطس على الاقل، فيما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستلغي كافة الرحلات المتجهة إلى إسرائيل اعتبارًا من يوم الخميس.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران بعزمها على الرد على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في عقر داره بأراضي طهران.

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تونس تدين اغتـ يال إسماعيل هنية والهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت

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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لا يمكنها اغتـ.يال هنية بدون التنسيق مع أمريكا

إسرائيل إسماعيل هنية فؤاد شكر اغتيال فؤاد شكر جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله

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