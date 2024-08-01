خامنئي يؤم صلاة الجنازة على إسماعيل هنية صباح الخميس

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بأن مراسم صلاة الجنازة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ستقام الخميس في جامعة طهران.

وذكرت الوكالة أن المرشد الأعلى علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على هنية، والتي ستنطلق عند الساعة الـ8:30 من صباح الخميس.

كانت أعلنت حركة حماس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك بُعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء، مقتل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر، إثر الغارة التي شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.