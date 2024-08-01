أستاذ دراسات إسرائيلية: تل أبيب اعترفت أمام الجميع أنها اغتالت إسماعيل هنية

استاذ الدراسات الإسرائلية: إسرائيل اعترفت أمام الجميع أنها اغتالت إسماعيل هنية

قال الدكتور محمد عبود استاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن المخابرات الإسرائيلية، لم تكن تستهدف إسماعيل هنية في البداية، موضحة أن إسرائيل اعترفت أمام الجميع أنها من اغتالت إسماعيل هنية.

كما أضاف أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ اندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل في أكتوبر الماضي، كان الشارع الإسرائيلي يغلي ضد نتنياهو، موضحا أن العملية لها أهداف أخرى غير قهر حماس.

وتابع الدكتور محمد عبود، أن جيش الاحتلال يريد تحقيق مكسب معنوي ضد حماس، مع إظهار صورة انتصاره أمام دولته، موضحا أن إسرائيل استطاعت اختراق أنظمة الأمن وهز الكرامة الإيرانية.



وذكر أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن مجلس الحرب الإسرائيلي انهار، مضيفا أن إسرائيل نفذت عملية الاغتيال وهي على دراية أن إيران لن تقوم بأي رد فعل، ولن تدخل في حرب مع إسرائيل وأمريكا.