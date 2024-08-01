قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اغتـ.يال هنية.. الصين تتطلع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت

. الصين تتطلع لإقامة
. الصين تتطلع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم، الخميس، إن الصين تأمل في أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة في أقرب وقت ممكن، وذلك ردا على سؤال بشأن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران.

وأضاف جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: "الصين تتطلع بصدق إلى أن تتمكن جميع الفصائل الفلسطينية، على أساس مصالحة داخلية، من إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن".

وكانت الصين قد أعربت، أمس الأربعاء، عن معارضتها وإدانتها الشديدة لاغتيال هنية في إيران.

وحذرت الخارجية الصينية، في بيان لها، من أن هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.


اغتيال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح أمس الأربعاء، اغتيـ ـال  رئيس المكتب السياسي لها، إسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر أمس، الأربعاء: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

الخارجية الصينية الشعب الفلسطيني إسماعيل هنية الحرس الثوري حماس ايران وزارة الخارجية الصينية الفصائل الفلسطينية المقاومة الإسلامية العاصمة طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

موضوعات متعلقة

دعاء غفران الذنوب والتوبة .. ردده الآن وامسح المعاصي والآثام

أسباب عدم استجابة الدعاء .. 5 أخطاء تجعلك غير مستجاب الدعوة

بث مباشر.. الحجاج يؤدون طواف الوداع في ثالث أيام التشريق ويستعدون لمغادرة مكة

ما هو حج التعجل وكيفية رمي الجمرات للمتعجلين ولماذا ينتهون من مناسك الحج مبكرا؟

لتعزيز التعاون.. مدبولي ونائب رئيس غينيا الاستوائية يترأسان جلسة مباحثات موسّعة

دعاء العشر من ذي الحجة .. 17 كلمة أفضل ما قالها الأنبياء و110 أدعية مستجابة

ترشيحاتنا

الزراعة : تكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم الفلاحين بمطروح

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. وشعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار خلال الفترة المقبلة| أخبار التوك شو

أسعار الأدوية الجديدة وعدد النواقص ومفاجأة بشأن انخفاض بعض الأصناف| التفاصيل الكاملة

جهاز منتخب اليد: خطأ حكم موقعة فرنسا تسبب في إهدار فوز مصر

خاصة إيران.. وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الجميع إلى وقف التصعيد بالشرق الأوسط

هجوم إيراني ضد إسرائيل .. كذبة لوفتهانزا على ركاب رحلة تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-