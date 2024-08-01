بعد اغتـ.يال هنية.. الصين تتطلع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم، الخميس، إن الصين تأمل في أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة في أقرب وقت ممكن، وذلك ردا على سؤال بشأن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران.

وأضاف جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: "الصين تتطلع بصدق إلى أن تتمكن جميع الفصائل الفلسطينية، على أساس مصالحة داخلية، من إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن".

وكانت الصين قد أعربت، أمس الأربعاء، عن معارضتها وإدانتها الشديدة لاغتيال هنية في إيران.

وحذرت الخارجية الصينية، في بيان لها، من أن هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.



اغتيال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح أمس الأربعاء، اغتيـ ـال رئيس المكتب السياسي لها، إسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر أمس، الأربعاء: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.