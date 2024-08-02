أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الثمانية ( ربع النهائي) لكرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية ، باريس 2024 ، وتقام الأربع مباريات في موعد واحد ( الثامنة مساء)

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي ، بنظيره باراجواي في مواجهة نارية لحسم التأهل لدور نصف النهائي من المحفل العالمي

وتأهل منتخب مصر الأولمبي للدور ربع النهائي لمنافسات أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام الدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتصدر المنتخب الأولمبي مجموعته برصيد 7 نقاط ، من التعادل السلبي مع جمهورية الدومينيكان ثم الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف ، وأخيرا الفوز على إسبانيا 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراجواي

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره باراجواي ، في الثامنة مساء اليوم الجمعة وتنقل عبر قناتي BeIN HD 1 K ، BeIN 4K HDR

مباريات دور ربع النهائي بالأولمبياد

أما الثلاث مباريات الأخرى في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والتي تشهد منافسات نارية فستكون كالتالي:

المغرب مع أمريكا - اليابان أمام إسبانيا - فرنسا ضد الأرجنتين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا وبإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب ولاعبة في 22 لعبة رياضية.