"هيئة تصنيع الدواء" تكشف النسبة المتوقعة لزيادة سعر عقاقير الأمراض المزمنة

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء، إن أقصى نسب زيادة في سعر أدوية الأمراض المزمنة خلال الفترة المقبلة ستتراوح ما بين 25 إلى 30%، موضحا:" تحريك سعر الدواء في صالح المواطن المصري.

ونوه الدكتور محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية" ام بي سي مصر"، أنه في حالة رصد أي مخزن أو شركة تقوم بتخزين الأدوية سيتم غلقها فورا.

وأكد، ان الأيام القادمة سوف تشهد انفراجه في الدواء وإدارة النواقص تتابع بشكل كبير كل ما هو ناقص للدواء علاوة على ذلك حركة التطوير داخل المصانع، فمصر لطريقها لأخذ اعتماد من منظمة الصحة العالمية.

وفي مداخلة سابقة له فب فضائية “ المحور”، كان وأرجع سبب النقص الحاد في الدواء لزيادة الضيوف واللاجئين داخل مصر فزادت نسبة الاستهلاك، مضيفًا: ان الأدوية المستوردة لأصحاب الأمراض المزمنة، الدولة تعمل على حل لغير القادرين من قبل الدعم لهم من هيئة الشراء الموحد وأدوية التأمين فهيا الشغل الشاغل للدولة للعمل على توفيرها.