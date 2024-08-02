سمير راغب: اغتيال هنية يكشف عن وجود خلل أمني جسيم

قال العميد سمير راغب، الباحث في الشأن الأمني، إن اغتيال إسماعيل هنية من بعبوة داخل الغرفة يكشف عن وجود خلل أمني جسيم لدى قوات التأمين.

وأضاف "راغب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان لابد على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتفتيش المكان قبل 48 ساعة من نزول إسماعيل هنية في الغرفة.

ونوه: أن التفجير الداخلي يكون فيه تحديد لحجم التفجير، وأن هناك شهود عيان حول حادث اغتيال إسماعيل هنية أفادوا أنهم رأوا جسم طائر.

وأحدث اغتيال إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، صدمة في صفوف الحركة الإسلامية الفلسطينية. ويمثل مقتل هنية، في غارة مستهدفة في طهران، ضربة كبيرة لحماس وسط صراعها المستمر مع القوات الإسرائيلية، وفقا لتحليل الجارديان البريطانية.