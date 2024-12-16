سميرة عبد العزيز لصدى البلد: أتمني تجسيد شخصية كليوباترا على المسرح.. فيديو

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن ذكرياتها في بداية مشوارها الفني، وما تتمنى تقديمه خلال الفترة من أعمال فنية.

وقالت سميرة عبد العزيز لـ صدى البلد: كرم مطاوع طلبني في عمل مسرحي ثم تم نقلي من وزارة التعليم الي الثقافة وكانت بدايتي المسرحية من خلال العمل المسرحي وطني عكا الذي ظل عرضه لأشهر علي المسرح، وأنا بنت النقد الفني الذي أعتبره مهم جدا في حياة الفنان، كما أعتبر المقالات النقدية في صالح الفنان لأنها تلقي عليه الضوء.



وتابعت سميرة عبد العزيز أتمني تجسيد شخصية كليوباترا في المسرح لأنها ملكة قوية وذكية وجميلة شخصية مهمة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز الدرامية مسلسل قلع الحجر الذي عرض في رمضان 2024.



مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.