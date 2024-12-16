محمد الخياط: تخصيص 42 ألف كيلو متر لمشاربع الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن إجمالى القدرات الموجودة الآن من الطاقات المتجددة 7500 ميجاوات

وأوضح الخياط خلال جلسة استراتيجة وزارة الكهرباء فى مؤتمر الأهرام للطاقة أنه لكى يتم الوصول الى 40 %فى 2030 من الطاقة المتجددة يتم ذلك من خلال عدة محاور أولها

زيادة مكون الطاقة والاستفادة من الموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر والثانى جانب التشريعات الخاص بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة ووضع لوائح لمشاركة القطاع الخاص ووضع حوافز للإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة .

ولفت الى جود مواقع متعددة لمشروعات الطاقة المتجددة حيث تم تخصيص مساحة تصل إلى 42 ألف كيلو متر.

وأشار الخياط إلى أن من أهم المحاور تهيئة البتية التحتية من الطرق والمواني وشبكة الاتصالات لتفريغ القدرات من الطاقة المتجددة ووتأهيل الكوادر ولعل بنبان أحد هذه المشاريع المتناغمة فى هذا المجال.

وأوضح أن هذه المشاريع تفتح مجال الاستثمار وتقليل الطلب على الوقود الاحفورى.