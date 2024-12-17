جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. توضيح بشأن ابتدائي وإعدادي

تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة للإعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة جميع الصفوف قريبا.

وتلقى موقع “صدى البلد” الإخبار العديد من الاستفسارات التي تتعلق بجدول امتحانات نصف العام 2025 في القاهرة لجميع الصفوف.

ومن المقرر أن تصدر مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بيانا رسميا لإعلان تفاصيل جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة في القريب العاجل.

جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة الابتدائي

وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة لطلاب لطلاب الابتدائي من 11 يناير 2025 .

جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة اعدادي

فيما استقرت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية ( الصفين الأول والثاني الإعدادي ) من 11 يناير 2025 .

جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة الشهادة الاعدادية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 يناير 2025 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة الصف الثالث الاعدادي حتى 23 يناير 2025



جدول امتحانات نصف العام 2025 القاهرة .. المواد غير المضافة للمجموع

ردًا على الاستفسارات الخاصة بموقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع في جدول امتحانات نصف العام 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

جدول امتحانات نصف العام 2025 جميع المحافظات

وبدأت بعض مديريات التربية والتعليم في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2025 جميع الصفوف ، وذلك في بيانات رسمية يتم اعلانها على الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن أبرز المديريات التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2025 حتى الآن : مديرية التربية والتعليم في قنا ، ومديرية التربية والتعليم بسوهاج ، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية.