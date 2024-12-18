أهالي نزلة الأشطر يستغيثون بمحافظ الجيزة لإصلاح ماسورة مياه

تستغاث أهالي قرية نزلة الأشطر التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسبب غرق شارع الكازاروني العمومي بالقرية، بسبب كسر ماسورة مياه منذ 10 أيام.

وتسبب كسر ماسورة المياه في تجمع كبير للقمامة وإنتشار الأوبئة التي تسبب الأمراض مما يمثل خطراً على الأطفال القاطنين في المنطقة، وإعاقة المواطنين في المرور من الشارع العمومي لقضاء مصالحهم اليومية.

كان قد أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها .



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي اكد خلالها النجار أن الاستجابة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين.



وقال: “رضاء المواطن اولوية أولي في شغلنا ” والتي تعد جزءاً من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين، مشدداً على التعامل الفوري مع الشكاوي التي تتلقاها اجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية .