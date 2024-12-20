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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الأقصر| رائد الساحة الجيلانية يتنبأ بيوم وفاته.. الاطمئنان على جودة الدقيق والمحافظ يناقش موقف تقنين الأراضي

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس
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نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخاصة بمحافظة الأقصر، نرصد أبرزها.


أسد الصالحين | رائد الساحة الجيلانية يتنبأ بيوم وفاته..والآلاف شيعوا جثمانه بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر عقب انتشار خبر وفاة فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع مع المرض  حالة من الحزن الشديد على رحيله.

ولقب الفقيد بأسد الصالحين فكانت ساحته ملجأ لتنظيم جلسات الصلح بين مختلف الأسر والمحبين  وتقدم  مساعدات للفقراء والمحتاجين وأشهر من زارها هو الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق .


تموين الأقصر: زيارة مفاجئة لمطحن الاتحاد للاطمئنان على جودة الدقيق
 

قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بزيارة تفقدية مفاجئة لمطحن الاتحاد بالأقصر، رافقه خلالها اللواء تهامى أحمد حسين عبد الباري،  رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا.


وكان في استقبالهما المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن مصر العليا، والمهندس عبد الرازق الصافى - وكيل مديرية التموين بالأقصر حيث قاما بجولة داخل أرجاء مطحن الاتحاد بالأقصر و المبنى الإداري.

محافظ الأقصر يناقش موقف أعمال منظومة التقنين واسترداد الأراضى
 

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعا لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال أسترداد الأراضى، وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

افتتاح وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالحبيل في الأقصر
 

افتتح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر  وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد (علوي _سفلي)،  والجهاز التنفسي بمستشفى الحميات بالحبيل .


وذلك لخدمة أهالي محافظة الاقصر وبإشراف وزارة الصحة والسكان ، وذلك بحضور كل من دكتور علي طبل وكيل المديرية، ودكتور محمد الرملي مدير مستشفي حميات الأقصر .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفيرها بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات.

تعليم الأقصر تستهدف 179283 مشاركا بـ 1890 فعالية ضمن مبادرة "بداية"
 

أعلن دكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، أنه تم تنفيذ إجمالي1890 فاعلية ضمن مبادرة بداية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتضمنت:  755 ورشة عمل للطلاب  والمعلمين واولياء الأمور  على مدار الشهر الماضى ، و 443 ندوة ، و 399 محاضرة ، و 119 جلسة إرشادية، و23 مسابقة، و10 احتفالات، إلى جانب تنظيم 141 زيارة ميدانية ورحلة.

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