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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

تموين الأقصر: زيارة مفاجئة لمطحن الاتحاد للاطمئنان على جودة الدقيق

وكيل وزارة تموين الأقصر: زيارة مفاجئة لمطحن الاتحاد بالأقصر للاطمئنان على جودة الدقيق المنتج
وكيل وزارة تموين الأقصر: زيارة مفاجئة لمطحن الاتحاد بالأقصر للاطمئنان على جودة الدقيق المنتج
شمس يونس
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قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بزيارة تفقدية مفاجئة لمطحن الاتحاد بالأقصر، رافقه خلالها اللواء تهامى أحمد حسين عبد الباري،  رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا.


وكان في استقبالهما المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن مصر العليا، والمهندس عبد الرازق الصافى - وكيل مديرية التموين بالأقصر حيث قاما بجولة داخل أرجاء مطحن الاتحاد بالأقصر و المبنى الإداري.


وأكد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، على أن تفعيل القرار الوزاري 175 لسنة 2014 له كل الأثر الإيجابي على إنتاج دقيق بلدي مدعم بالمواصفات المقررة بالوسائل المتاحة وذلك عن طريق الالتزام ببرنامج الطحن مما يؤثر إيجابيا على أنتاج دقيق مدعم سواء للمستودعات الأهليه للدقيق أو للمخابز البلدية و بذلك يتحقق إرضاء المواطن عن المنتج النهائي.

الأقصر محافظ الأقصر تموين الاقصر الدقيق

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