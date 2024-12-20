مشاجرة وطبنجة وتصالح.. تفاصيل خناقة لاعب الأهلي وصاحب مصنع بالعجوزة

نشبت مشاجرة بين لاعب النادي الاهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد بمنطقة العجوزة بسبب أولوية المرور حيث هدده صاحب المصنع بسلاح ناري وسط الشارع.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل المشاجرة حيث تبين انها نشبت بين الطرفين بسبب أولوية المرور.

تلقت مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة دون إصابات بشارع الفلوجة دائرة قسم شرطة العجوزة

انتقلت قوة أمنية وتبين من الفحص أن مشادة كلامية نشبت بين لاعب الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد وأحد أقاربه؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة وأخرج صاحب المصنع سلاحه الشخصي "طبنجة مرخصة" مهددًا لاعب فريق كرة الماء.

تم اصطحاب الطرفين إلى ديوان القسم وقرر الطرفان التصالح وتم إخلاء سبيلهما.