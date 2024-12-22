قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يصنع هدفا في ثلاثية تقدم ليفربول على توتنهام بالشوط الأول
ريال مدريد يهزم إشبيلية 4\2 في الدوري الإسباني
وسيم السيسي: الجندي المصري مرعب وأسد لا يهاب الموت
دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي في شباك بلوزداد
خبير: ترامب سيعيد النظر في الدعم الأمريكي لأوكرانيا
موعد امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى شباب بلوزداد بدوري الأبطال
مصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحات
وسيم السيسي: إسرائيل قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية
النار أكلت المصنع.. حريق هائل بالعاشر وقوات الحماية تسيطر على النيران..صور
وسام أبو علي يتعادل للأهلي في مرمى شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
وزيرا الخارجية المصري والروسي يتفقان على دعم سيادة سورية ووحدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

حكم دعاء أول العام وآخره.. اختم السنة بأدعية الصالحين

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم دعاء أول العام وآخره، وهل الدعاء في هذا الوقت حرام شرعا؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

وذكرت دار الإفتاء، أن الدعاءان المشار إليهما في السؤال هما من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ الحنابلة منذ نحو ألف سنة.

وأوضحت، أن دعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

وتابعت: ودعاء آخر السنة أن يقول في آخر أيامها: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

وأكدت دار الإفتاء، أنه من البدع المنهجية المنكرة التي انتشرت بين بعض المتعالمين في هذا العصر: الادِّعاءُ بأن تخصيصَ أوقات معينة للدعاء أو العبادة هو أمر مُبتَدَعٌ لا يجوز، وهذه الدعوى الباطلة هي البدعة حقًّا، وهي من بِدَعِ الضلالةٍ التي لم يُسبَقْ إليها أصحابُها، ولم يُعوِّل عليها أحد من أهل العلم في قديم الدهر أو حديثه.

وأشارت إلى أن الحق أن هذه الدعوى الباطلة هي البدعة حقًّا؛ إذ حقيقتُها: حرمانُ المسلمين من تحويل الأوامر الشرعية المطلقة إلى برامج عمل يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو موسمية، والحيلولة بينهم وبين الانتظام في الدعاء والعبادة حسب ما تمليه ظروفهم وأوقاتهم وأحوالهم، وتناسبه عاداتهم وأعرافهم؛ فإن الناس لو تُرِكُوا دون هذه الترتيبات الموسمية وبرامج العمل الحياتية التي تجعلهم على صلة بدينهم وذكر لربهم: لأدَّى بهم ذلك إلى الغفلة، وكل ذلك مَدْعَاةٌ لتقليل مظاهر الدعاء والعبادة في حياة المسلمين، هذا مع كثرة المناسبات الاجتماعية ومواسم الاحتفال وما تموج به من لهو وانشغال عن ذكر الله تعالى وعبادته، فيضيع بذلك التوازن الذي أراد الشرعُ من خلاله أن يعمل المسلم لآخرته كأنه يموت غدًا، وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا.

وقالت دار الإفتاء، إن من اتهم المسلمين فقد تحجر واسعًا وضيَّق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سعة، حيث إن الإسلام حث حثًّا مطلقًا على الدعاء، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ومنع المداومة على الخير ضرب من ضروب الجهل والصدّ عن ذكر الله تعالى، والناهي عن ذلك قد سنَّ سنة سيئة في المنع من فعل الخير وتنظيمه والمداومة عليه، مخالفًا بذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أن عمله كان ديمة، ومِن أن أحب الأعمال إلى الله أدومها كما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما، ولم يلتفت في نهيه هذا إلى عواقب ما يقوله ويزعمه مِن صرف المسلمين عن المداومة على الدعاء.

وينبغي الحذر من الفتاوى الباطلة التي تطعن في هذه الأدعية الجليلة وتصفها بالبدعة؛ بدعوى أنها لم تَرِدْ في السُّنّة، فهي فتاوى مبتدعة لم يقل بها أحد من علماء الأمة، كما أنها تستلزم الطعن على علماء الأمة وصلحائها وسلفها وأئمتها، وهو عين ما يريده الأعداء من إبعاد المسلمين عن تراثهم وإفقادهم الثقة في أئمتهم الهداة.

دار الإفتاء حكم دعاء أول العام وآخره دعاء أول العام وآخره هل الدعاء ليلة رأس السنة الميلادية حرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

يوسف ندا

وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية

بعد الزيادة| موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمة المعاش المستحقة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمته المستحقة

أحمد شوبير

شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول مصير إمام عاشور وكهربا بالأهلي

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

صورة فتاة سحر المقابر بسوهاج

لعنة بين طيات التراب.. العثور على صورة عشرينية عليها طلاسم سحر بمقابر سوهاج

أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

ترشيحاتنا

جورجينا رودريجيز

بفستان مكشوف من التسعينات.. جورجينا تلفت الأنظار في أحدث ظهور

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات.. البنجر يحميك من مرض خطير..مي عمر بإطلالة تتخطى نصف مليون جنيه

طريقة عمل الشيش طاووق بدون أسياخ

للغداء.. طريقة عمل الشيش طاووق بدون أسياخ

بالصور

لماذا يعاني بعض الأطفال من صعوبة التعلم؟.. الأسباب والعلامات وطرق للتعامل

أسباب صعوبة اتعلم عند الاطفال وأبرز علاماتها وطرق التعامل معها
أسباب صعوبة اتعلم عند الاطفال وأبرز علاماتها وطرق التعامل معها
أسباب صعوبة اتعلم عند الاطفال وأبرز علاماتها وطرق التعامل معها

ارتفاع عدد المصابين في حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان لـ16 حالة

حريق
حريق
حريق

مرصد الأزهر ينظم محاضرة لطلاب مجموعة من المعاهد العليا حول أهمية القيم الأخلاقية والإنسانية

مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا

إقبال كثيف من المواطنين على "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين بالزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد