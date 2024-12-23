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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

نشأت الديهي: المرتزقة في الخارج يتهمون الإعلام المصري بالتطبيل

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدفاع عن الدولة المصرية والجيش والشرطة أصبح تهمة، معقبًا: "المرتزقة في الخارج يتهمون الإعلام المصري بالتطبيل لمجر دفاعه عن الدولة والجيش"


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية “ten”، أن الشعب المصري عليه أن يتحد ويُعلن وقوفه خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات، معقبًا: “عايزين ننظر إلى أبعد نقطة، ونستشرف المستقبل رغم الضبابية”.


 وأضاف أن دولة الاحتلال حولت قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر إلى مدينة ركامية، وضربت لبنان، واليوم تضرب سوريا واليمن، متسائلاً: "هل ستحدث حرب بين دولة الاحتلال وإيران وتشتعل المنطقة؟".

الجيش نشأت الديهي الدولة المصرية المرتزقة لشرطة

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