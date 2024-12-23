تصاعد أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر لتسجل 181 مليون جنيه

أعلنت شركة الإسكندرية للأدويةوالصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نمو أرباحها بـ 67.3 % خلال أول 5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024-2025.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 181.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2024، مقابل 108.16 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2023-2024.

وأوضحت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع إيراداتها خلال الخمسة أشهر إلى 1.29 مليار جنيه، مقابل 809.98 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،سجلت صافي ربح بلغ 139.54 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 83.51 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل 652.92 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات ربع سنوية

أوضحت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تسجيل أرباح بقيمة 98.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 59.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، إلى 768.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 487.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

مساهمو الإسكندرية للأدوية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.



منتجات الشركة

وتنتج شركة الإسكندرية للأدوية كربولات بنج الأسنان فضلاً عن انفرادها بإنتاج المستلزمات الطبية (القفازات الجراحية المعقمة والشاش الطبي المعقم الخاص بالعمليات الجراحية وإنتاج اللصقات الطبية لعلاج الروماتيزم) من خلال مصانع متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

تمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج القطرات العقيمة إلى جانب امتلاكها لخطوط إنتاجية لمختلف الأشكال الصيدلية والتي تقوم بإنتاج معظم المجموعات الدوائية بجودة عالية وسعر مناسب .