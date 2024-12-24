قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل امتحانات نصف العام 2025 | تحذيرات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي
رسالة من كولر للاعبي الأهلي بعد سداسية بلوزداد وقبل مواجهة المصري
جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد
أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وضباب على هذه المناطق
روسيا تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
الكنيست يوافق على زيادة ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024
كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم عزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
بعد كندا وبنما.. ترامب يدعو لشراء جرينلاند من الدنمارك| ما القصة؟
مقتل عنصرين من داعش بضربة أمريكية في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
×

يستعرض “صدى البلد”، أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-12-2024، حيث يعتبر مؤشراً على الاستقرار الاقتصادي والثقة في العملات في السعودية، تتغير أسعار الذهب بانتظام بناءً على الأسعار الصرف والطلب. 

أسعار الذهب في المملكة اليوم، الإثنين، يستعرضها “صدى البلد” لعيارات مختلفة في السعودية اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية وسعر الجنيه الذهب:

عيار 24: 314.50 ريال سعودي

الجنيه الذهب: 2201.50 ريال سعودي

أسعار الذهب لعيارات مختلفة:

عيار 22: 288.25 ريال سعودي

عيار 21: 275.25 ريال سعودي

عيار 18: 235.75 ريال سعودي

عيار 14: 183.50 ريال سعودي

عيار 12: 157.25 ريال سعودي

الأونصة: 9782.00 ريال سعودي

الأونصة بالدولار: 2610.50 دولار أمريكي

أسعار الذهب المختلفة في السعودية:

عيار 24: سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم هو 314.50 ريال سعودي، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بسبب الطلب المتزايد والتقلبات في الأسواق العالمية.

عيار 22: أسعار الذهب عيار 22 تبلغ 288.25 ريال سعودي، مما يجعلها خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة من عيار 24.

عيار 21: عيار 21 يتميز بسعر جرام يبلغ 275.25 ريال سعودي، مما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يفضلون الذهب بأقل تكلفة.

عيار 18: أسعار الذهب عيار 18 تبلغ 235.75 ريال سعودي، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

عيار 14: عيار 14 يتميز بسعر جرام يبلغ 183.50 ريال سعودي، مما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

عيار 12: أسعار الذهب عيار 12 تبلغ 157.25 ريال سعودي، مما يجعلها خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

الأونصة: سعر الأونصة في السعودية اليوم هو 9782.00 ريال سعودي، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بسبب الطلب المتزايد والتقلبات في الأسواق العالمية.

الأونصة بالدولار: سعر الأونصة بالدولار الأمريكي في السعودية اليوم هو 2610.50 دولار، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بسبب الطلب المتزايد والتقلبات في الأسواق العالمية.

تبين أن أسعار الذهب في السعودية تتغير بناءً على الأسعار الصرفية والطلب اليومي. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء وبيع الذهب. 

أسعار الذهب أسعار الذهب في السعودية سعر جرام الذهب عيار 24 أسعار الذهب المختلفة في السعودية الذهب في السعودية اليوم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 12 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

راغب علامة

تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة في لبنان بعد تصريحه المزعوم عن نصر الله

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع الآن بشكل ملحوظ.. سعر الذهب اليوم الاثنين بالتعاملات المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

الكحة والسعال الليلي

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

زيزو

مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

الرئيس السيسي

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي: سِر على بركة الله

ترشيحاتنا

قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة

قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة ويجوز تركها .. الإفتاء توضح

الرزق

عمرو مهران: البركة فى الرزق ليست بالحسابات أو العدد

الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز: هذا الأمر يغفر ذنوب العبد كل يوم

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد