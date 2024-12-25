حزب الإصلاح والنهضة: قرارات العفو خطوة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بأبنائها

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرارات الإفراج عن بعض السجناء تُعد خطوة إنسانية مهمة، تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأسر المصرية وتعزيز اللحمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتمامها بجميع أبنائها في مختلف المناسبات.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة ببرنامج TEN News على قناة TEN، أن قائمة الإفراج الأخيرة لها طابع خاص، حيث ترتبط بأهالي سيناء، مما يعكس الأولوية التي تمنحها القيادة السياسية لهذه المنطقة الحيوية.

وأشار إلى أن سيناء شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تحققت فيها مشروعات تنموية غير مسبوقة، تعكس رؤية القيادة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.