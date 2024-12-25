رئيس الوزراء: التغيرات العالمية تمثل تحديا أمام وضع خطط طويلة الأجل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن جميع القطاعات شهدت نمو ولكن نأمل أن يتواصل إلى مستويات تصل الي ٧٪؜ نمو خلال الفترة المقبلة.



وأضاف مدبولي خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين ان التغيرات التي تحدث عالميا تمثل تحديا أمام وضع خطط طويلة الأجل.



وأشار الي انه يتطلع ان يستمع رؤى المستثمرين الوطنيين بخصوص الخطط قصيرة الاجل لافتا انه حريص علي لقاء جميع الفئات للاستماع اليهم .

وأوضح أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وستتخارج من عدد من المشروعات ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة .

وأكد أنه تم اعتماد خطة لرد الأعباء التصديرية وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة تفصيلة وسوف تسدد علي مدي زمني من سنتين الي ٣ سنوات.