«دعم وتوجيه مرضى سرطان الثدي.. دعوة للأمل» ندوة بتمريض بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية التمريض ندوة بعنوان "دعم وتوجيه مرضى سرطان الثدي.. دعوة للأمل"، وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية لسرطان الثدي وبالتنسيق مع وحدة الأزمات والكوارث، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي، عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

تناولت الندوة رحلة علاج السيدات المحاربات لسرطان الثدي من خلال برنامج ملاحة للعلاج ودور كل فرد من طاقم الملاحة من بداية الاستقبال للحالات ثم التشخيص وتقديم العلاج والدعم النفسي والمعنوي والتواصل المستمر وتذليل العقبات التي تواجههن أثناء رحلة العلاج، حيث تم تسليط الضوء على أربعة موضوعات، وهي التنفيذ والاستدامة، والخدمات النفسية مع برنامج الملاحة للمريض، ومفهوم الملاحة للمريض والكفاءة الأساسية، ودمج ملاحة المريض في الرعاية السريرية للممرضات.