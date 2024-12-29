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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

المشاط: مجلس النواب شريك في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية

اجتماع لجنة الخطة والموازنة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجلس النواب وخاصة لجنة الخطة والموازنة يعد شريكًا فاعلًا في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في ختام لقائها الموسّع الذي عقدته مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المؤشرات الختامية لخطة التنمية للعام المالي 2023/2024، وأبرز تطورات الاقتصاد المصري.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حريصة على التفاعل مع مطالب واستفسارات مجلس النواب في إطار من التكامل لتعزيز فعالية خطط التنمية، موجهة الشكر للجنة الخطة والموازنة على التعاون المثمر والتواصل المستمر بشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات النواب حول ما يتعلق بتطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة المبذولة للتغلب على التحديات التنموية، فضلًا عن مناقشة المطالب المتعلق بدوائر السادة النواب على صعيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز جهود التنمية في الريف المصري.

رانيا المشاط لجنة الخطة والموازنة اجتماع لجنة الخطة والموازنة خطة التنمية

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