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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الأقصر| نائب المحافظ يوزع هدايا وحلوى على السائحين بمعابد الكرنك.. ومكتبة مصر العامة تستقبل 10000 زائر خلال 2024

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس
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ننشر لكم أهم الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظة الأقصر وكان أبرزها..

نائب محافظ الأقصر يوزع هدايا وحلوى على السائحين بمعابد الكرنك

قام الدكتور هشام  أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، تزامناً مع الاحتفال بالعام الجديد بالتجول بمعابد الكرنك، و توزيع  الهدايا والحلوى للسائحين .
وعبر السائحين عن بهجتهم وسعادتهم بتواجدهم في الأقصر في تلك الأجواء الدافئة والجميلة وإستمتاعهم بالدفء و المناظر الخلابة .

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر  على ضرورة التحلى بالسلوكيات والأخلاقيات المصرية الأصيلة، لأن كل سائح يعتبر بمثابة سفير لنا فى بلده ، ينقل تجربة زيارته بإيجابياتها وسلبياتها ، لذلك لابد لنا أن نعكس الصورة الحضارية اللائقة بمكانة محافظة الأقصر التاريخية.


إنشاء نقابة للعاملين بجامعة الأقصر
 

عقد مجلس جامعة الأقصر، اجتماعه الدوري رقم 71،  برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس.

واستهل مجلس الجامعة جلسته؛ بتقديم التهنئة للدكتور مايكل زكي؛ بمناسبة توليه عمادة كلية السياحة والفنادق، كما قدم المجلس التهنئة لمنسوبي الجامعة، من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وشعب مصر، بمناسبة العام الجديد والتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وافق المجلس على مقترح إنشاء نقابة للعاملين باسم نقابة العاملين بجامعة الأقصر، وكذلك إنشاء مركز الدعم النفسي والتربوي بجامعة "وحدة ذات طابع خاص"، بالإضافة لإنشاء جمعية تعاونية للإسكان بأسم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الأقصر.

محافظ الأقصر يلتقى رؤساء المدن والقرى لبحث مستجدات منظومة التقنين

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماعا  لرؤساء المراكز والمدن والقرى لبحث مستجدات منظومة التقنين .

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء المدن موقف كل قرية على حدة  من حيث عدد عقود التقنين التي يجب الانتهاء منها.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء على أن رؤساء القرى مسئولين عن كافة الخدمات بقراهم، مشددا على عدم التقصير واتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين والتواجد اليومي والفعلي فى الشارع مع حسن التعامل مع الأهالي  وبشكل واضح وصادق بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مع أهمية التعامل مع الملفات ومواجهة المشكلات أولا بأول مع الشفافية فى قضاء مصالح المواطنين.

مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل 10000 زائر خلال 2024
 

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، تنظيم العديد من الفعاليات الهامة خلال عام 2024 منها حفل بداية الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وافتتاح ( فرع مكتبة مصر العامة) بمدينة طيبة ، والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، والاحتفال بعيد الأقصر القومي، وملتقى التوظيف والتدريب، ومؤتمر "صعيد مصر فى عيون علماء الآثار والمؤرخين "، واحتفالية ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة وتكريم أسر الشهداء والمصابين والمحاربين، ومهرجان الشعر العربي لدورته التاسعة،

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